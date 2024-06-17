Стало известно, как будут судить американского журналиста в России Суд по делу американского журналиста Гершковича пройдет в закрытом режиме

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Эван Гершкович

Дело обвиняемого в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича будет рассмотрено 26 июня в закрытом режиме в Свердловском областном суде, сообщили в его пресс-службе. Рассматривать дело назначен судья Андрей Минеев.

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в отношении гражданина США Эвана Гершковича. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Первое судебное заседание назначено на 26 июня, — говорится в сообщении.

По версии следствия, американец в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО «НПК „Уралвагонзавод“». Оно специализируется на выпуске и ремонте военной техники. Делал он это, как утверждается, по заданию ЦРУ с соблюдением «тщательных мер конспирации».

Ранее дело Гершковича прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, спецслужбы РФ и США находятся в контакте, администрация Штатов предпринимает энергичные шаги для его освобождения. Он отметил, что подобные вопросы требуют «тихого, спокойного, профессионального подхода и диалога между спецслужбами» без участия СМИ.