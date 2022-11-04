Движение по Крымскому мосту ограничат с 7 ноября Движение автомобилей на Крымском мосту с 7 по 10 ноября будет идти с перерывами

Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Движение по Крымскому мосту будет идти с перерывами с 7 по 10 ноября 2022 года, сообщается в Telegram-канале Минтранса России. Это будет связано с проведением технологических работ на объекте. Для проезда из Крыма и обратно в ведомстве рекомендуют выбирать маршруты через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

С 7 по 10 ноября 2022 года возможны перерывы движения автомобилей по Крымскому мосту в связи с проведением технологических работ, — говорится в сообщении.

Движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что госконтракт уже заключен. Он также сообщил, что часть грузового транспорта в случае необходимости может проезжать по автомобильной части Крымского моста.

Взрыв на мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. Жертвами взрыва стали четыре человека.