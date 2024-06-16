Стало известно, как арестанты из СИЗО выдавили решетки на окне для побега SHOT: арестанты в СИЗО могли получить подручные средства для побега из передач

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что террористы для побега из СИЗО могли использовать предметы, принесенные их знакомыми. По информации канала, они подпилили и выдавили решетки, что невозможно сделать голыми руками. В публикации уточняется, что именно эту версию рассматривает следствие.

Со ссылкой на председателя ОНК Ростовской области Игоря Омельченко SHOT рассказал, что СИЗО, где случилось происшествие, был переполнен. Кроме того, говорится в публикации, там наблюдался серьезный дефицит сотрудников. По словам Омельченко, посетители следственного изолятора регулярно пытались пронести подозрительные передачи — в одежде, каблуках и продуктах.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет намерен проверить всех сотрудников ростовского СИЗО и выяснить, были ли среди них пособники преступников, которые захватили заложников. Комиссия также определит, откуда у заключенных взялись ножи и символика ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как стало известно, охрана СИЗО-1 в Ростовской области в течение нескольких лет признавалась лучшей среди всех изоляторов региона. Местное УФСИН опубликовало соответствующий отчет, где говорилось, что сотрудники не позволяют обвиняемым, подозреваемым и осужденным сбежать и помочь им в этом действии.