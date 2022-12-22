Стало известно, из какого орудия был нанесен удар по гостинице с Рогозиным СК: гостиницу с Рогозиным обстреляли из гаубицы Caesar

Фото: kentuckyguard/flickr.com

Удар по гостинице в Донецке, где находились экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер министр Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко, предположительно, был нанесен из французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar, сообщили в СК. В ведомстве отметили, что в тот день ВСУ также обстреляли Ленинский район Донецка, есть погибшие и раненые.

Удары по гостинице наносились высокоточными боеприпасами, предположительно, 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Caesar, — указано в сообщении.

Гостиницу на окраине Донецка, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным, ВСУ обстреляли в ночь на 22 декабря. Рогозин был госпитализирован с ранением в спину. Он рассказал, что в него попал осколок, который прошел в опасной близости от позвоночника. По словам экс-главы Роскосмоса, угрозы для его жизни нет. Он добавил, что застрявший в позвоночнике осколок мины врачи решили не извлекать.

В результате нападения был также ранен председатель правительства ДНР Виталий Хоценко, который отказался от госпитализации после оказания первой помощи. Отмечается, что в результате обстрела погибло два человека.