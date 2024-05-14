Стало известно имя врио главы Тульской области после ухода Дюмина в Москву Врио губернатора Тульской области назначили Дмитрия Миляева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области стал первый замглавы региона Дмитрий Миляев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Он занял эту должность после назначения Алексея Дюмина помощником президента России.

Члены правительства продолжат замещать свои должности до момента сформирования нового состава правительства Тульской области. Исполнять обязанности губернатора будет Миляев Дмитрий Вячеславович, — уточнили в правительстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о переназначении Дмитрия Пескова своим пресс-секретарем. Главой администрации российского лидера стал Антон Вайно. Посты первых его заместителей заняли Алексей Громов и Сергей Кириенко. Замглавы администрации назначили Максима Орешкина.

Также стало известно, что глава Сочи Алексей Копайгородский уходит в отставку. В пресс-службе городской администрации уточнили, что он переходит на новое место работы. Копайгородский выразил благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву за поддержку его кандидатуры на пост мэра в 2019 году. По его словам, за годы совместной работы был реализован ряд важных и необходимых Сочи проектов.