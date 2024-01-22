Стало известно, где на Украине ВС России развивают наступление «Иди и смотри»: ВС России развивают наступление к Часову Яру

Фото: МО РФ

Военнослужащий ВС РФ

Российская армия развивает наступление по направлению к Часову Яру, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». Кроме того, сообщается о продвижении южнее Клещеевки.

Занят центр Богдановки. Идет бой, — рассказал источник канала.

Отмечается, что Часов Яр имеет стратегическое значение. В случае его взятия российская армия сможет наступать на Краматорск.

Ранее капитан I ранга запаса Константин Сивков рассказал, что уничтожение группировки ВСУ на Харьковском направлении позволит предотвратить обстрелы приграничных территорий России. По его словам, сроки начала операции остаются неизвестными.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru предположил, что взятие Киева станет возможным, когда ВС РФ выйдут к Краматорску. Он не исключил, что наступление на украинскую столицу окажется реальным после разгрома группировки ВСУ на Донецком направлении.

Ранее заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы. Он добавил, что Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев — русские города, как и многие другие временно оккупированные. По словам Медведева, все они пока еще «маркированы желто-голубым» на бумажных картах и в электронных планшетах.