Стало известно, где ВС РФ ведут активные бои Рогов: на Запорожском направлении активизировались боевые действия

Фото: МО РФ

На Запорожском направлении наблюдается активизация боевых действий, инициатива в руках российской стороны, заявил Владимир Рогов, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией». По местам скопления противника наносятся массированные удары с помощью артиллерии и систем залпового огня, передает его слова РИА Новости.

По словам Рогова, наиболее приоритетным направлением на этом участке линии фронта стало Ореховское направление, где рядом расположены села Работино и Вербовое. Частота боевых действий существенно возросла в последние дни, особенно накануне, 17 февраля.

Наша артиллерия, реактивные системы залпового огня, ТОС «Солнцепек» наносят массированные удары по врагу — его укрепрайонам и скоплениям боевой техники, — сказал он.

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков написал, что российские войска сейчас двигаются в сторону Работино, которое, как и Орехов, обязательно возьмут. Он предположил, что на Кураховском направлении, в Угледаре и на Времевском выступе украинские силы попадут в котлы. Военкор посоветовал после взятия Авдеевки не торопиться и последовательно продвигаться к Славянску, который во многом стал символом борьбы Донбасса.