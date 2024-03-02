Стало известно, где разместили петербуржцев после взрыва в жилом доме В Петербурге жителей пострадавшего в ЧП дома эвакуировали в детский сад

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Обстановка на месте ЧП в жилом доме в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге жителей пятиэтажного дома на Пискаревском проспекте, в котором в ночь на 2 марта произошел взрыв из-за, предположительно, падения БПЛА, разместили в помещении детского сада, сообщает «Фонтанка». По данным издания, людям предоставили горячий чай и помощь специалистов.

Петербуржцы рассказали, что им предложили помощь врача и психолога. Граждане отметили, что в детском саду прекрасная организация. Также горожане сохраняют спокойствие.

До этого жительница дома на Пискаревском проспекте рассказала, что «разнесло» всю ее квартиру. По ее словам, взрыв произошел на втором этаже пятиэтажного дома, а она вместе с мужем и детьми проживают на первом. Семья в момент взрыва ночевала в другом месте.

По словам жительницы соседнего дома, взрыв был настолько мощный, что в ее квартире все затряслось. Она добавила, что слышала взрыв даже через беруши, а из окна ее квартиры было видно «огненное зарево».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в результате взрыва на Пискаревском проспекте повреждено остекление балконов двух домов, жертв среди населения нет. Градоначальник подчеркнул, что сейчас главной задачей является оценка уровня повреждений.

Предварительно, в результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте в Петербурге повреждено как минимум 15 квартир. Предполагается, что взрыв произошел из-за падения беспилотника. Минобороны РФ пока не комментировало информацию.