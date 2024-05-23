Стало известно, где работали жертвы пожара в подмосковной Истре Пресс-служба Ozon: погибшие при пожаре в Истре работали на подрядчика компании

Погибшие при пожаре в подмосковной Истре работали на подрядчика российского маркетплейса Ozon, рассказали NEWS.ru в пресс-службе компании. Там сообщили, что подрядчик отвечал за обеспечение жильем и условия проживания работников. В маркетплейсе принесли соболезнования семьям погибших.

Погибшие при пожаре в Истре являлись сотрудниками АК «Прайм», одного из наших подрядчиков на складе в Истринском районе. Подрядчик отвечает за обеспечение жильем и условия проживания своих сотрудников, — высказались в пресс-службе.

Кроме того, Ozon пообещал внимательно следить за расследованием и оказать необходимую помощь следствию. Представители компании добавили, что проведут проверку деятельности подрядчика, по результатам которой будут приняты меры.

Будем внимательно следить за расследованием и готовы оказать необходимую помощь следствию. Мы проведем проверку деятельности подрядчика и примем меры, — заключили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в результате пожара в хостеле в Истринском городском округе Подмосковья погибли восемь человек. Возгорание случилось в СНТ «Снегирь» в деревне Падиково. По данным МЧС России, спасателям удалось ликвидировать пожар.