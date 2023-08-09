Стало известно, где находится гендиректор «Пиро-Росс» после допроса Дочь гендиректора «Пиро-Росс» сообщила, что после допроса отец уехал к себе в офис

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор компании «Пиро-Росс» в Подмосковье Сергей Чанкаев находится в своем офисе, его не арестовали, сообщила RT его дочь. По словам девушки, взрыв на заводе могли устроить недоброжелатели. Она также добавила, что сотрудники Чанкаева пытались «растащить» предприятие, поэтому он их уволил.

Весь предыдущий менеджмент он уволил — юристов, бухгалтеров и других. Они буквально пытались растащить предприятие. У отца нет ничего: ни вилл, ни дорогих домов, он обычный наемный сотрудник, управленец, — объяснила дочь Чанкаева.

«Пиро-Росс» занималась исключительно производством и поставкой оборудования для пиротехники, добавила она. По словам девушки, никакой взрывоопасной продукции на складах находиться не могло.

Ранее Чанкаева допросили следователи. Обвинения мужчине предъявлены не были. На опубликованных в Сети кадрах он удаляется с места происшествия с группой оперативников.

Ранее сообщалось, что после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде пропавшими без вести числятся шесть человек. По информации Telegram-канала Mash, среди них 56-летний водитель Чанкаева. Канал также уточнил, что на месте происшествия находится супруга мужчины, которая пытается узнать о судьбе мужа у сотрудников экстренных служб.