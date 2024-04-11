Стало известно, где находилась обвиняемая по «Новгородскому делу» Мартынова Baza: обвиняемая по «Новгородскому делу» Мартынова шесть лет жила в Ставрополе

Telegram-канал Baza сообщил, что обвиняемая по «Новгородскому делу» жена главреда «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Антонина Мартынова последние 5-6 лет жила в Ставрополе с «мужем» и дочерью. Последние 16 лет она находилась в бегах.

По данным канала, несколько лет назад она купила дом на Симметричном проезде. Как сообщает канал, бывшие владельцы недвижимости рассказали, что Мартынова представилась домохозяйкой, а мужа назвала айтишником. По их словам, женщина «была слегка странная, отстраненная и необщительная». Канал добавил, что покупкой дома стоимостью 10 млн рублей занимался муж.

Канал со ссылкой на источники сообщает, что с Антониной была девочка-подросток, но, по ее словам, ребенок обучался дома из-за проблем со здоровьем. По данным канала Baza, девочка показалась продавцам дома здоровой, а пара в целом оставила хорошее впечатление.

Ранее сообщалось, что в феврале 2007 года в одной из многоэтажек Новгорода произошла трагедия — двухлетний ребенок упал с лестницы и пролетел два этажа. В произошедшем обвинили мать девочки Мартынову, посчитав, что дочь мешала ее личной жизни. Ее признали виновной в попытке убийства, после чего Антонина скрылась с ребенком и находилась в бегах 16 лет. Суд возобновил производство по делу Мартыновой 3 апреля, после чего ее удалось задержать.