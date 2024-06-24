Стало известно, где начался пожар в подмосковном Фрязино РИА Новости: пожар в подмосковном Фрязино начался на шестом этаже здания

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Крупный пожар на территории научно-исследовательского института «Платан» в подмосковном Фрязино, предположительно, начался на шестом этаже, заявил РИА Новости менеджер, который снимал там помещение. Речь идет о мебельной фабрике «Иван полено». Работник позвонил мужчине и рассказал о пожаре.

Сотрудникам, которые работали по этому адресу, удалось эвакуироваться. Мне позвонил работник в 16:50 и рассказал о пожаре, в этот момент он был уже на улице. Об ущербе фабрике мы пока не знаем, потому что, как мне сказали, горел шестой этаж, а мы находимся на четвертом, — уточнил собеседник агентства, представившийся как Антон.

Другой мужчина, назвавшийся Алексеем, сообщил РИА Новости, что узнал об инциденте из новостей. По его словам, у них все сгорело. Мастерская не была застрахована. Мужчина уточнил, что фирма молодая и развивающаяся. Собеседник агентства подчеркнул, все свои обязательства по пожарной безопасности он соблюдал в течение трех лет работы.

Ранее стало известно, что в результате пожара, предварительно, погибли восемь человек. На представленных Telegram-каналом «112» кадрах видно, как здание охвачено дымом. На месте работали спасатели.