Стало известно, где ЧВК «Вагнер» создает центры подготовки ополченцев «Конкорд»: ЧВК «Вагнер» создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Разведчики ЧВК «Вагнер» выводят боевые группы на позиции

Пресс-служба компании «Конкорд» анонсировала создание центров подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях со стороны ЧВК «Вагнер». Они будут состоять из местных жителей. Предполагается, что финансовым обеспечением этих центров будет заниматься региональное бизнес-сообщество.

Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес, — приводят слова Пригожина в «Конкорде».

По мнению бизнесмена, владельцы небольших заводов, где работают 100 человек, 50 из которых — мужчины, в количестве 25% должны нести военную службу, а оставшиеся 75% будут продолжать трудовую деятельность. Пригожин уверен в том, что для защиты линии соприкосновения достаточно поставить по десять человек на каждый ее километр.

И так по кругу — одна неделя в окопах, три: дома и на производстве. В этом случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны. На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км — 1000 человек, — приводится цитата бизнесмена.

На удалении от точек боевого соприкосновения должны располагаться военные части с мобилизованными и силовиками, добавил Пригожин.

Местный житель, как никто другой, знает свои территории, способен бороться с ДРГ (диверсионно-разведывательные группы. — NEWS.ru) и принять на себя первый удар в случае необходимости, — сообщил предприниматель.

При этом Пригожин заверил, что центры подготовки бойцов ЧВК «Вагнер» будут полностью финансироваться им.

Мне ни федерального, ни регионального бюджета, ничего не нужно, — заключил Пригожин.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила о возведении «Линий Вагнера» на границах ЛНР и ДНР. В компании подчеркнули, что в этих регионах находится «основная зона ответственности» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Также в Белгородской области над созданием народного ополчения и возведением оборонительных сооружений работает представитель компании Андрей Богатов, добавили в пресс-службе.