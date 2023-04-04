Стало известно, где была Трепова во время взрыва в кафе с Татарским «112»: Трепова вышла на улицу во время взрыва в кафе с Татарским

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Во время взрыва в петербургском кафе, в котором погиб военкор Владлен Татарский, подозреваемая в его убийстве Дарья Трепова вышла на улицу, сообщает Telegram-канал «112». По данным источников, сразу после хлопка она пошла к Университетской набережной, ей позвонили по телефону и сказали, что «пора валить оттуда».

По информации «112», девушке удаленно вызвали такси и указали его местоположение. Бомбой в кафе управляли также дистанционным способом, говорится в публикации. Собеседники «112» подчеркнули, что именно этот факт указывает на участие иностранных кураторов и западных спецслужб в теракте.

Телеканал РЕН ТВ также обратил внимание на то, что перед взрывом в Telegram-канале Треповой пропали публикации про военную операцию на Украине и самого Татарского. В частности, девушка удалила сообщение о встрече с военкором 12 февраля в Омске. Сейчас на канале остались исключительно сообщения об искусстве и скульптуре. Канал девушки был перекуплен с определенным количеством подписчиков, а с начала декабря в нем стали появляться публикации, отличные от материалов, которые писались в нем раньше.

Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. По предварительным данным, взорвалась статуэтка, которую ему подарила Трепова. В результате взрыва ранения получили более 30 человек.

Ранее стало известно, что Трепову этапируют из Санкт-Петербурга в Москву. Басманный суд Москвы 4 апреля изберет ей меру пресечения. Следствие ходатайствует об ее аресте.