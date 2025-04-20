Стало известно, где была мать погибших детей во время пожара в Василовке Мать погибших детей в Челябинской области уехала к раненному на СВО мужу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мать четырех детей, погибших при пожаре в поселке Василовка Челябинской области, уехала в Москву к мужу, который получил ранение в зоне СВО, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в своем Telegram-канале. Дети остались под присмотром родственников, однако в момент трагедии в доме взрослых не было.

Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных, — отметил глава региона.

Пожар произошел в частном жилом доме, где находились девочка 12 лет и трое мальчиков — семилетний и два пятилетних близнеца. По предварительной информации, возгорание началось на веранде. Спасатели рассматривают короткое замыкание электропроводки как основную версию случившегося. В доме был установлен пожарный извещатель, однако, как выяснилось, его батарейка не была заменена вовремя.

Позднее было возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех детей при пожаре в частном доме. Следственные органы квалифицировали происшествие по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время устанавливаются точные причины и обстоятельства трагедии.