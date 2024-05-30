Стало известно, докладывают ли Путину об обстрелах Белгородской области Песков: Путин часто получает информацию о ситуации с обстрелами Белгорода

Фото: МО Украины

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер регулярно общается с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым об обстрелах региона, пишет РИА Новости. Обмен информацией происходит постоянно, подчеркнул представитель Кремля.

Они часто на связи. Президент регулярно получает всю информацию, — сказал Песков.

Ранее президент России наградил орденом Мужества губернатора Гладкова, чей регион подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Кроме того, на церемонии награждения глава России вручил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко знак Героя Труда России.

Тем временем украинские военные атаковали частный жилой дом в селе Зозули Борисовского района Белгородской области с помощью беспилотника-камикадзе. В результате удара одна женщина получила осколочное ранение левой голени, а другая — контузию.

До этого при ударе украинского дрона-камикадзе пострадал житель села Грузского Борисовского района. По словам Гладкова, у него множественные ранения и контузия.

Также были обстреляны два населенных пункта в Шебекинском городском округе. Атаке подверглись поселок Красное, там загорелся автомобиль, а также Шебекино, где обошлось без последствий на земле.