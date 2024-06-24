В ФСБ предположили, для чего террористы атаковали пост ДПС в Дагестане Генерал-лейтенант ФСБ Тумин: террористы хотели завладеть полицейской машиной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Дагестане террористы атаковали пост ДПС, так как хотели завладеть полицейской машиной, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» генерал-лейтенант ФСБ Владимир Тумин. По его словам, на этом автомобиле преступники хотели скрыться.

Вероятнее всего, преступники хотели завладеть полицейской формой и автомобилем. С их помощью они планировали скрыться. Подобную тактику мы не раз видели в Чечне, — объяснил Тумин.

Генерал-лейтенант отметил, что больше всего погибших именно среди полицейских. Сейчас установлены личности нападавших, а также проверяется, под чьим руководством был совершен террористический акт. Кроме того, возбуждено уголовное дело о теракте и хищении оружия.

Они стараются разобщить нас, настроить население против русских и евреев, — добавил Тумин.

Ранее член комитета Госдумы по делам национальностей Анастасия Удальцова заявила, что причина трагедии в Дагестане — радикальный исламизм. По словам депутата, Россия может рассчитывать только на себя в борьбе с терроризмом. Парламентарий напомнила, как в прошлом враги страны регулярно использовали террористические методы, чтобы «расшатать внутриполитическую стабильность» и нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие народов РФ.