Стало известно, что ждет участников драки на складе WB в Электростали Mash: Wildberries уволит участников драки на складе в Электростали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что Wildberries уволит участников драки на складе в Электростали. По данным канала, в отделении полиции в данный момент находятся порядка 20 человек, еще около 30 проходят в качестве подозреваемых. Канал уточняет, что десять дебоширов увезли в военкомат для проверки на уклонение от срочной службы.

Ранее сообщалось, что драка на складе в подмосковной Электростали началась с потасовки между рабочим и бригадиром. Конфликт разгорелся из-за неправильно наклеенного штрихкода. К конфликту присоединились более сотни человек.

По другой версии, драка началась из-за бороды. Один из охранников сделал замечание работнику по поводу растительности на лице и потребовал побриться, после этого завязалась потасовка.

В пресс-службе Wildberries позже пояснили, что конфликт произошел между занятым на складе и сотрудником ГБР. Там отметили, что пострадавших нет, будет проведено внутреннее расследование, на данный момент склад работает штатно.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи со случившимся. Там отметили, что дадут оценку соблюдению требований по охране труда и технике безопасности и уже поставили на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой Следственным комитетом.