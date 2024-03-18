Стало известно, что Зеленский 10 лет платил России за квартиру в Крыму Мэр Павленко: Зеленский оплачивал коммуналку за квартиру в Крыму УК из России

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский десять лет оплачивал коммунальные расходы по квартире в Крыму российской управляющей компании, рассказала в интервью NEWS.ru мэр Ялты Янина Павленко. По ее словам, жилье располагалось в элитном доме рядом с Ливадийским дворцом. За это время в ней был сделан ремонт, а услуги по ЖКХ всегда оплачивались наперед.

Конечно, позиция очень странная: он не признает Крым территорией России, но коммунальные услуги исправно 10 лет оплачиваются российскому предприятию, зарегистрированному в Крыму, — говорит Павленко.

Она объяснила решение о национализации элитного жилья украинских олигархов справедливостью. По ее словам, власти региона восстанавливают за федеральные деньги все, что «при Украине было просто положено на лопатки». И это ненормально, когда при этом люди, которые к этому имеют прямое отношение, «владеют здесь дворцами и квартирами». Средства от продажи квартиры Зеленского, по его словам, направили на нужды СВО.

Если имущество необходимо в интересах горожан, оно передается городу. Если не нужно — продается, а деньги идут на благие цели: на поддержку наших воинов, на строительство школ, садов, на социальные объекты, — пояснила Павленко.

Ялтинская квартира президента Украины Владимира Зеленского и его жены Елены, ранее национализированная властями Крыма, была продана на открытом аукционе в октябре прошлого года. Победитель торгов Ольга Николаевна Липовецкая заплатила за нее 44,3 млн рублей.