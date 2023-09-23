Стало известно, что в Казани приняли за взрыв Baza: в Казани приняли за взрыв выхлоп двигателя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Взрыв, который переполошил район в Казани, оказался обычным выхлопом двигателя, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, местный житель припарковал автомобиль, но у него заклинило мотор.

Канал отмечает, что автомобилист набрал больше 6 тысяч оборотов, после чего произошел хлопок. Пожарные уже покинули место происшествия.

В Сети ранее появилось видео из Казани, на котором слышен сначала грохот, а после появляется яркая вспышка.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан в Telegram привела подробности происшествия. О нем спасателям стало известно в 23:08. Тогда же на место были отправлены подразделения пожарной охраны. Они провели проверку.

Как выяснилось, из-за неисправности двигателя автомобиля «Форд транзит» произошла вспышка, дальнейшего горения не последовало, у автомобиля повреждены капот и фара, пострадавших нет, — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в частном доме в городе Шебекино взорвался газовый баллон. По его словам, здание разрушилось, пять человек пострадали, один из них оказался под завалами. Пострадавшие получили различные травмы: один был госпитализирован с ожогами, у троих травма головы.