Стало известно, как поступили с гражданами Израиля в Махачкале Посол Цви: граждан Израиля удалось вывезти из Махачкалы на фоне беспорядков

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Бен Цви

Граждане Израиля не пострадали в беспорядках, охвативших накануне аэропорт Махачкалы, заявил посол Израиля в России Александр Бен Цви. По его словам, все они были вывезены и уже покинули дагестанский город.

К счастью, среди пассажиров самолета никто не пострадал. Там были и граждане, у которых есть израильский и российский паспорта, были те, у кого только израильский или только российский паспорт. Например, дети, которые ездили в Израиль на лечение от рака. Они все попали в эту ужасную ситуацию. К счастью, с ними ничего не случилось — все они были вывезены и уже не находятся в Махачкале, — заявил посол.

Сотни жителей Махачкалы прибыли в местный аэропорт вечером 29 октября в ожидании рейса из Тель-Авива. Участники акции посчитали, что самолет авиакомпании Red Wings везет беженцев из Израиля, которые намерены поселиться в Дагестане. Махачкалинцы хотели не допустить этого в знак солидарности с жителями сектора Газа из-за операции Армии обороны Израиля против палестинского движения ХАМАС.

Генеральный директор махачкалинского аэропорта Саид Рамазанов ранее сообщил, что на борту самолета, прибывшего 29 октября из Тель-Авива в Махачкалу, по большей части были женщины и дети. По его словам, среди пассажиров значился ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких, которому также пришлось скрываться от толпы манифестантов.