Стало известно, что случилось с жившим в канализации бездомным мужчиной Волонтер Глетчеров: годами живший в канализации мужчина сейчас в приюте

Фото: vk.com/gletcherov

Антон Глетчеров, Александр

Житель Тольятти по имени Александр, проживший полтора года в канализационном люке, сейчас в приюте, он чувствует себя хорошо, заявил «Газете.Ru» волонтер Антон Глетчеров, спасший его. По словам добровольца, у бездомного нет проблем со здоровьем, через месяц он планирует поговорить с ним о работе и планах на будущее.

Сейчас он находится в приюте. Он там чувствует себя хорошо, адаптируется, потому что 1,5 года он в колодце прожил, а сейчас у него есть кровать, и для него это просто прекрасно. Он пока просто адаптируется, ничем не занимается. Проблем со здоровьем нет никаких, не выскакивает ничего, — сказал он.

Глетчеров отметил, что сейчас мужчина проходит процесс адаптации, он может провести в приюте три месяца. За это время Александру восстановят документы, а волонтер обсудит с ним планы о трудоустройстве и том, где бездомный будет жить по истечении этого срока. Доброволец предположил, что в будущем, возможно, придется открыть сбор пожертвований, чтобы помочь мужчине снять новое жилье.

Люди пишут, спрашивают, но жилье снять без финансирования — не вариант. Для того чтобы снять жилье на первое время, нужно организовать небольшой сбор, — добавил он.

Ранее сообщалось, что волонтеры нашли родственников дяди Сани, который жил в городской канализации. Изначально они согласились его забрать, но после перестали отвечать на любые звонки.