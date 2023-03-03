Стало известно, что случилось с пилотами упавшего в Енакиеве ДНР самолета Пилоты упавшего в Енакиеве в ДНР самолета живы

Фото: Скриншот с видео/Соцсети

Оба пилота упавшего в Енакиеве в Донецкой Народной Республике самолета живы, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Романа Храменкова. Он уточнил, что летчики успели катапультироваться.

Пилоты живы, они катапультировались, — сказал Храменков.

При этом глава города не уточнил, получили ли летчики травмы.

Мэр города также добавил, что самолет был военным, но его принадлежность пока не установлена. На земле в результате происшествия пострадавших нет. Храменков пояснил, что в месте падения самолета находится фермерское хозяйство. По словам его владельца, борт лежит «в полях».

Ранее Храменков опубликовал фото, на котором виден столб черного дыма, предположительно, поднимающийся над местом падения самолета. Он призвал жителей города покинуть улицы, а также сообщил, что власти проясняют ситуацию.

Кроме того, в Сети появились кадры с места происшествия. На них виден момент падения самолета, который загорелся еще в воздухе.