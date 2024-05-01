Стало известно, что сейчас происходит на конезаводе после гибели 50 лошадей РЕН ТВ: на конезаводе в Ставрополье избавились от десяти погибших лошадей

Руководство конезавода в Ставропольском крае приняло решение о сжигании десяти лошадей, погибших на его территории из-за голода, передает РЕН ТВ. Телеканал со ссылкой на волонтера Ирину сообщил, что о проблемах на объекте стало известно еще в 2016 году.

По словам девушки, восемь лет назад конезавод хотели снести, но тогда активистам удалось его отстоять. Тогда же хозяин заявил, что позаботится о животных, при этом продавать их он отказывался. Один из сотрудников завода, пообщавшийся с РЕН ТВ, заявил, что сейчас на предприятии проходят регулярные проверки, поэтому каких-либо активных действий, включая продажу коней, они предпринять не могут. Он добавил, что к этому вопросу можно будет вернуться осенью. Также телеканал сообщил, что инцидент попал в поле зрения правоохранительных органов, в отношении руководства конезавода будет проведена проверка на предмет жестокого обращения с животными, о чем распорядился председатель регионального СК.

Ранее RTVI со ссылкой на волонтеров сообщил о гибели 50 лошадей на ставропольском конезаводе у хутора Конного. По мнению активистов, животных умышленно не кормят из-за субсидий: на каждого коня выделяется определенный участок земли. Однако она используется не для нужд животных — ее приспособили для сельского хозяйства, а на корм деньги вообще не выделяются.