Сбербанк начинает работу в Крыму

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Сбербанк укомплектовал кадровый состав в Крыму и в скором времени начнет работу на территории полуострова, сообщили в пресс-службе компании. Как указали в кредитной организации, это произойдет в первом полугодии 2023 года. По данным Сбера, первые банкоматы уже установили в республике. Кроме того, в текущем году для крымчан станут доступны услуги и сервисы Сбербанка, передает РИА Новости

Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове. Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии, — сообщили в Сбербанке.

Ранее первый зампред Сбера Александр Ведяхин рассказал, что кредитная организация рассчитывает открыть филиал в Китае к концу 2023 года. Он отметил, что сейчас Сбербанк активно участвует в переговорах с Центральным банком Китая. Ведяхин подчеркнул, что китайскому регулятору был передан большой пакет документов, и, что ЦБ КНР скрупулезно относится к каждому документу и запрашивает их с огромном количестве.

10 января Сбер повысил ставки по программам ипотеки на новостройки и вторичное жилье на 0,5 процентного пункта. Минимальная ставка по ним теперь составляет 10,9% годовых.