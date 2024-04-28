Стало известно, что российские войска вошли в Макеевку «ВД»: ВС России прорвали оборону «Азова» и вошли в Макеевку

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВС России прорвали оборону третьей бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и зашли в Макеевку Луганской Народной Республики. По данным канала, в населенном пункте идут бои. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ прорвали оборону 3 бригады «Азов» и зашли в населенный пункт Макеевка (ЛНР). Под контроль перешли десятки домов, идут бои, — говорится в сообщении.

Ранее начальник пресс-центра Западной группировки ВС РФ Иван Бигма сообщил, что российские войска при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение трем подразделениям Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Новоселовское и Стельмаховка. По его данным, за сутки в этой зоне украинская армия потеряла до 50 военнослужащих, также было поражено артиллерийским огнем более 290 объектов ВСУ.

Кроме того, расчет 220-мм реактивной системы залпового огня «Ураган» отдельного реактивного дивизиона 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» уничтожил командный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении. По информации Минобороны РФ, артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы, обеспечив максимальный урон живой силе противника.