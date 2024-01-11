Стало известно, что произойдет с севшим в поле под Новосибирском самолетом «Известия»: севший в поле под Новосибирском самолет разберут на запчасти

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Самолет компании «Уральские авиалинии», экстренно приземлившийся в поле под Новосибирском, разберут на запчасти, сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственные источники, близкие к авиавластям. Это связано с тем, что ни одна российская компания не желает брать на себя ответственность по возвращению Airbus A320 в эксплуатацию после аварии.

Источник издания объяснил, что для возвращения воздушного судна в эксплуатацию необходимо провести комплекс работ по исследованию прочности конструкции самолета. По его словам, такие испытания пока никто не проводил. В свою очередь исполнительный директор агентства «АвиаПорт» отметил, что компетенции российских специалистов достаточно для проведения процедуры D-Check, являющейся самой сложной формой техобслуживания. Однако брать на себя ответственность никто не хочет. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов же назвал возвращение самолета нецелесообразным, так как для этого нужно построить взлетную полосу.

Там очень трудоемкое строительство взлетной полосы — это очень дорого. Экономически нецелесообразно. Ну и потом, самолет застрахован, — объяснил он.

Окончательного решения о судьбе самолета «Уральских авиалиний» пока не принято. Ранее глава Убинского района Новосибирской области Олег Конюк заявил, что воздушное судно простоит в поле до сентября. Предполагается, что после этого самолет могут вернуть в эксплуатацию, транспортировав его по частям.