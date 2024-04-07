Стало известно о введении плана «Тайфун» в Орске Mash: план «Тайфун» введен в Орске после прорыва дамбы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Орске Оренбургской области введен план «Тайфун», который обычно используется при возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, в городе усилены меры безопасности и задействована спецтехника.

Как пишет Mash, в 28 районах города после прорыва дамбы особое внимание уделено, помимо ликвидации последствий ЧС, охране общественного порядка. Для этого задействовано более двух тысяч полицейских, а также 563 спецмашины.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков, возглавивший операцию по ликвидации последствий аномальных паводков и прорыва дамбы в Оренбургской области, заявил о критическом характере ситуации в регионе. По его словам, подтоплены свыше 4,5 тысячи домов и столько же приусадебных участков.

До этого в мэрии Орска заявили, что после прорыва дамбы погибли четыре человека. Уточняется, что у двоих произошел сердечный приступ, еще одна смерть наступила по естественным причинам, в четвертом случае к летальному исходу привел суицид.

Куренков отмечал, что у МЧС России достаточно сил и средств для ликвидации последствий масштабного паводка. По его словам, работа на месте ЧС ведется круглосуточно.