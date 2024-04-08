Стало известно, что происходит на могиле Цоя Смольный: у могилы Цоя в Петербурге установят камеры с распознаванием лиц

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На месте захоронения музыканта Виктора Цоя проводятся работы в связи с жалобами на фанатов, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по промышленности Санкт-Петербурга. Там уточнили, что на месте ликвидируют кострище, перенесут скамейку и установят камеры видеонаблюдения.

Количество жалоб на фанатов Виктора Цоя превысило критическую массу, было принято решение перенести скамейку, где ранее собирались фанаты, поближе к могиле, — сообщили в Смольном.

Кроме того, на Богословском кладбище будет ликвидировано место, где фанаты музыканта несанкционированно разжигали костры. Там же появятся камеры видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Проводится благоустройство территории рядом с могилой, добавили в комитете.

Ранее поклонники Цоя забили тревогу из-за работ, которые начались рядом с могилой рок-музыканта. По ряду первоначальных предположений, там готовились места для новых захоронений. Фанаты выразили серьезную обеспокоенность в связи с тем, что будет уничтожено традиционное место встреч, которое существует на Богословском кладбище с 1990 года. В частности, СМИ упоминали туристку из Москвы Кристину, которая посещала памятное место и сфотографировала рабочих и трактор.