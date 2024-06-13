Стало известно, что пассажирку рухнувшего на Урале вертолета прооперировали Ural Mash: пострадавшую в аварии с вертолетом на Урале женщину прооперировали

Фото: Транспортная прокуратура/ТАСС

Пассажирке вертолета, который потерпел крушение в районе базы отдыха «Светофор» под Первоуральском Свердловской области, провели операцию, сообщил Telegram-канал Ural Mash. Отмечается, что в настоящий момент женщина находится без сознания, она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным канала, летевшей на вертолете женщиной оказалась 40-летняя дизайнер и создатель мужского ателье в Екатеринбурге Эльнара. Врачи выявили у нее черепно-мозговую травму, а также переломы позвоночника, ребер и таза. Сообщается, что у женщины есть несовершеннолетний сын.

Отмечается, что состояние пилота оценивают как среднетяжелое. Он находится в сознании, хотя и с признаками частичной амнезии.

Ранее Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что вертолет Robinson R44 вечером в среду, 12 июня, совершил жесткую посадку недалеко от базы отдыха «Светофор» под Первоуральском. Канал отмечал, что на борту находились два человека.

До этого стало известно, что легкомоторный самолет совершил аварийную посадку на автодороге Кола — Лотта в Мурманской области. На борту в тот момент находилось два человека, никто из них не пострадал. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.