Стало известно, что нашли в тайнике байкера после нападения на полицейских Автомат нашли в тайнике расстрелявшего полицейских в Подмосковье байкера

Фото: СК РФ

При обыске гаража Василия Бурякова, задержанного по делу о нападении на полицейских в подмосковном Щелково, нашли взрывчатые вещества, автомат Калашникова и патроны самодельного производства, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК. По полученным данным, в тайнике также обнаружен контейнер, предположительно, с запрещенными веществами.

Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области во взаимодействии с оперативными сотрудниками обнаружен тайник обвиняемого, в котором находился схрон оружия. В результате произведена выемка автомата, пистолета, большого количества пуль, гильз и патронов, контейнеры с веществом, внешне схожим с наркотическим веществом, — говорится в заявлении.

Все вещи направлены на экспертизу. В ведомстве также уточнили, что мужчину обвиняют в посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. В скором времени его доставят к следователям на допрос. По данным следствия, 7 апреля полицейские проводили операцию по поимке наркодилеров в подмосковном Щелково. Двое стражей порядка заметили подозреваемого и хотели задержать его, но он оказал активное сопротивление. Мужчина выстрелил не менее шести раз в сторону правоохранителей, один из них скончался.

Ранее Василия Бурякова задержали в лесах Тверской области, он признал свою вину. Мужчина на протяжении четырех дней был в бегах, его мотоцикл также был обнаружен в лесополосе.