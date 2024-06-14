Стало известно, что нарушил влетевший в пешеходов в Благовещенске водитель Влетевший в пешеходов в Благовещенске водитель нарушил скоростной режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель минивэна, который сбил пешеходов на тротуаре в Благовещенске, серьезно нарушил скоростной режим, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В результате мужчина не справился с управлением и устроил аварию.

В момент ДТП водитель значительно превысил допустимую скорость движения, в результате чего не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов, — отметили в полиции.

По данным экстренных служб, в результате аварии погибли три человека, еще семь госпитализированы.

Как указал Telegram-канал Mash, водитель минивэна мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. По данным канала, до ДТП водителя штрафовали только за превышение скорости. Других подробности пока не приводится.

Также сообщалось, что жертвами страшной аварии с минивэном стали трое: несовместимые с жизнь травмы получили двое детей и один взрослый. Еще семь человек госпитализированы в больницы.

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что пострадавших доставили в Амурскую областную клиническую больницу и передали в руки профессиональной команде специалистов.