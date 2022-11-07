Мобилизованные усилили оборону в районе Энергодара РИА Новости: мобилизованные усилили линию обороны в районе Энергодара

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

Российские военнослужащие, которых призвали в ходе частичной мобилизации, укрепили оборонительные позиции вдоль берега Днепра в районе Энергодара, сообщает РИА Новости. По информации агентства бойцы, большая часть которых — призывники из Саратовской области, прибыли в зону СВО после прохождения боевого слаживания и специальной военной подготовки.

Наблюдаем за тем берегом. Противник пытается спровоцировать. Постоянно слышим звуки лодок. С наступлением холодов все нормально — у нас тепло, жалоб пока нет, — сообщил один из мобилизованных.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что войска ВС РФ держат линию обороны в регионе, несмотря на постоянные атаки ВСУ. Он отметил, что на линии боевого соприкосновения особых изменений не произошло.

До этого пресс-служба компании «Конкорд» анонсировала создание центров подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях со стороны ЧВК «Вагнер». Они будут состоять из местных жителей. Предполагается, что финансовым обеспечением этих центров будет заниматься региональное бизнес-сообщество.