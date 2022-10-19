Стало известно, что изменится в Калужской области после указа Путина Губернатор Шапша: В Калужской области не будет вводиться ограничения из-за режима повышенной готовности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области никаких ограничений в связи с указом президента России Владимира Путина о режиме повышенной готовности вводиться не будет, заявил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале. При этом он отметил, что областное правительство готово обеспечить все необходимые меры безопасности для граждан, самой территории субъекта и важных объектов, расположенных на ней.

Ситуация в регионе спокойная. Никаких ограничений не вводим. Продолжаем жить и работать в обычном ритме, — написал Шапша.

Он добавил, что в регионе будет создан оперативный штаб, который будет заниматься вопросами безопасности.

Об аналогичном решении сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что ничего не ограничит «обычный ритм жизни города». По словам градоначальника, все задачи будут решаться в рабочее время федеральными и городскими службами. При этом он отметил, что в столице примут все необходимые меры по исполнению указов президента по повышению безопасности гражданских объектов и объектов жизнеобеспечения.

Путин 19 октября подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном (куда входит и Москва) и Южном федеральных округах России. Кроме того, глава государства объявил о введении военного положения в Херсонской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР.