ТАСС: Губарева не появлялась в Херсонской области после референдума ТАСС: замгубернатора Херсонской области Губарева не находилась в регионе после референдума

Фото: vk.com/k_gubareva

Екатерина Губарева

Заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева, задержанная сотрудниками МВД, покинула региона после референдума о его вхождении в состав России в сентябре и после не возвращалась, сообщил ТАСС представитель властных структур региона. При этом ее муж Павел утверждал, что в последние дни она находилась в Гениченске, ставшем административной столицей региона после отхода ВС РФ на левый берег Днепра. В администрации области Губарева курировала вопросы цифровизации и социальной политики.

Она после референдума уехала и не возвращалась даже в момент острого кризиса эвакуации, — сказал собеседник агентства.

Ранее супруг замгубернатора Павел Губарев сообщил, что его жена перестала выходить на связь днем 15 ноября. Последнее место, где она была замечена, — это здание херсонского правительства в Геническе. Попытки дозвониться главе региона Владимиру Сальдо оказались безрезультатны.

Впоследствии источник ТАСС сообщил, что сотрудники МВД задержали Губареву по делу об экономическом преступлении, однако представитель МВД по Херсонской области официально не подтвердил и не опроверг это задержание. Губаревой может грозить обвинение в попытке «отжима предприятий» в регионе, рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией. Он заметил, что пока неясно, станет ли Губарева обвиняемой или получит в уголовном деле статус свидетеля.