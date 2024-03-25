Стало известно, что грозит жительнице Брянска за сожжение паспорта СК: жительницу Брянска будут судить за сожжение российского паспорта

Фото: СУ СК России по Брянской области

Жительница Брянска Евгения Хоффман предстанет перед судом за публичное сжигание паспорта России, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Брянской области. Девушка стала фигуранткой уголовного дела о надругательстве над государственным гербом РФ.

Расследованием установлено, что утром 1 января 2024 года девушка, находясь около входной двери развлекательного клуба по улице 2-й Почепской в городе Брянске, совершила надругательство над государственным гербом Российской Федерации, изображенным на паспорте гражданина, путем публичного его сожжения, — говорится в заявлении.

Ведомство подчеркнуло, что подобные действия расцениваются как оскорбление и издевательство над гражданами России и их патриотическими чувствами. Однако девушке грозит еще одно обвинение. По версии следствия, 12 ноября 2023 года она, будучи нетрезвой, ударила одну из посетительниц бара на первом этаже гостиницы «Брянск». Уточняется, что пострадавшей был нанесен вред здоровью средней степени тяжести.

Ранее российские депутаты предложили ужесточить требования для получения российского гражданства. В случае принятия закона мигранты смогут получить паспорт лишь в том случае, если они прожили в России не менее 10 лет.