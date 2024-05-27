Стало известно, что грозит зарезавшему сотрудницу суши-доставки россиянину Адвокат Багатурия: зарезавшему сотрудницу доставки в Сыктывкаре грозит до 15 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчине, зарезавшему сотрудницу суши-доставки в Сыктывкаре, грозит от восьми до 15 лет лишения свободы, заявил адвокат Вадим Багатурия. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что если судимость, которая была у обвиняемого ранее, не снята, то новое преступление будет расцениваться как рецидив.

За совершенное убийство мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. И если судимость, которую он имел ранее, не была погашена или снята, то это, безусловно, будет оцениваться как рецидив, — пояснил адвокат.

Как уточнил Багатурия, если в ходе следствия подтвердится, что между сторонами был затяжной конфликт из-за запаха, который проникал из заведения в квартиру обвиняемого, то это не будет считаться отягчающим обстоятельством. Адвокат предположил, что в обвинении будет прописано о внезапно вспыхнувшем неприязненном отношении, в результате которого мужчина нанес сотруднице смертельные ранения.

Мать убитой ранее рассказала, что у ее дочери не было личного конфликта с нападавшим. По ее словам, мужчина ругался со всеми работниками общепита и вел себя неадекватно. Она уточнила, что обвиняемый часто приходил в заведение и кричал. Женщина подчеркнула, что, по рассказам дочери, мужчина не контролировал агрессию.