Стало известно, что еще было установлено в подорванном в Балашихе авто Baza: во взорванном в Балашихе автомобиле была установлена камера слежения

Фото: NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что во взорванном в подмосковной Балашихе автомобиле была установлена камера слежения. Авторы подчеркнули, что подрыв машины произошел именно тогда, когда погибший генерал Ярослав Москалик вышел из подъезда.

По данным канала, самодельное взрывное устройство было изготовлено на основе выстрелов для подствольного гранатомета — ВОГ. Как пишут авторы, злоумышленники установили их по всему авто, больше всего — в левой части багажника. Baza добавила, что разлет осколков при взрыве составил порядка 300 метров.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил NEWS.ru, что взрыв машины заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-майора Ярослава Москалика в Балашихе могла устроить СБУ для срыва переговоров. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский боится лишиться власти, как только будет достигнуто мирное соглашение.

До этого сообщалось, что Москалик, погибший при взрыве автомобиля во дворе жилого дома, подвергался слежке последние несколько месяцев. По информации СМИ, таким образом организаторы его убийства запоминали полный распорядок дня военнослужащего, вплоть до входа и выхода из подъезда.