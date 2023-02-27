Стало известно, что делают в Артемовске осужденные за кражу сахара РИА Новости: Украина перебрасывает на передовую в Артемовске осужденных

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украина затыкает «дыры» в обороне Артемовска среди прочего и осужденными за мелкие кражи, сообщает РИА Новости. По данным агентства, их направляют на передовую в ДНР без какой-либо подготовки.

Корреспондент агентства рассказал о найденных документах погибшего украинского военнослужащего, среди которых оказался приговор Диканьского районного суда Полтавской области Украины, вынесенный Красноруцкому Александру Анатольевичу 1976 года рождения. Бумаги нашли бойцы группы «Вагнер» при осмотре его тела.

Красноруцкий был рецидивистом, которого осудили за двух килограммов сахара и пяти литров масла. Приговор огласили 15 февраля 2023 года, а, судя по его военному билету, 17 февраля ему выдали стрелковое оружие. Времени пройти хоть какую-то подготовку у него не было. Он с автоматом в руках прибыл в Артемовск, где и погиб уже 21 февраля.

Ранее воюющий на стороне Киева экс-морпех США Трой Оффенбекер заявил, что украинские войска несут большие потери у Артемовска, в среднем срок жизни солдата ВСУ на передовой составляет примерно четыре часа. Бои в районе Артемовска он назвал мясорубкой, и усомнился в том, что ВСУ смогут долго удерживать город.