Стало известно, что делала Трепова после взрыва в кафе с Татарским SHOT: после взрыва кафе Трепова до ночи каталась на такси по Петербургу

Фото: vk.com/jj.ooee

Дарья Трепова

Подозреваемая в совершении взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге Дарья Трепова после инцидента всю ночь каталась на такси по городу, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его словам, таким образом она пыталась запутать следы и уменьшить риски попадания к полицейским.

Как рассказал собеседник SHOT, всего Трепова потратила на поездки около четырех часов. Лишь к 23:00 она приехала в квартиру недалеко от станции метро Парнас, чтобы отсидеться там.

Как рассказал осведомленный собеседник 78.RU, во время взрыва Трепова сидела в зале на выступлении военкора Владлена Татарского. Подаренная ей статуэтка взорвалась в 3-4 метрах от девушки, из-за чего ее контузило. Источник портала утверждает, что у нее появились проблемы со слухом и ориентацией в пространстве. По его словам, девушка не знала о взрывчатке в бюсте, однако выполняла задание из Киева.

Взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел накануне вечером. В тот момент в заведении проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Журналист погиб на месте, еще около 30 человек получили ранения. По подозрению в убийстве задержана петербурженка Дарья Трепова. По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала Трепова до начала мероприятия.

В МВД допускают, что Трепова могла не знать о взрывчатке в статуэтке. В ведомстве не исключают, что злоумышленники могли ее использовать, поскольку она ранее переписывалась с Татарским и посещала мероприятия с его участием. Девушка свою причастность к убийству отрицает.