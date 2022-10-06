Посольства Донецкой и Луганской народных республик продолжат свою работу, несмотря на вхождение регионов в состав России, заявил посол ЛНР Родион Мирошник в разговоре с Lenta.ru. Он отметил, что деятельность дипмиссий будет особенно важна в переходный период, который продлится до 1 января 2026 года.
Представительство здесь необходимо, особенно в переходный период, когда нам необходимо отладить все взаимоотношения с федеральным центром, сформировать вертикаль власти, выстроить все социальные, экономические, культурные взаимоотношения, — рассказал Мирошник.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.
4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.