Антон Соловьев

Стало известно, что будет с посольствами ДНР и ЛНР в России Посол ЛНР Мирошник: посольства республик Донбасса будут работать в переходный период

6 октября 2022 в 16:36

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Табличка на здании посольства Донецкой Народной Республики в Грохольском переулке в Москве