Стало известно, что бойцы «Азова» пытались первыми покинуть Авдеевку ТАСС: бойцы «Азова» пытались покинуть Авдеевку в числе первых

Фото: МО Украины

Военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), должны были обеспечить отход основных украинский сил из Авдеевки, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. Украинское командование делало на них ставку как на хорошо оснащенное, мотивированное и подготовленное подразделение. Однако, по данным агентства, штурмовики отступали в числе первых.

По задумке они должны были драться до последнего, обеспечивая выход других частей, однако под натиском российской армии они потеряли почти батальон и начали неорганизованно отступать, — рассказал собеседник.

Вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о взятии Авдеевки под полный контроль. По его данным, ВСУ были вытеснены с территории площадью 31,75 квадратного километра. Продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ.

Тем временем украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на неназванного офицера ВСУ, сообщило, что решение киевского командования отвести войска из Авдеевки было принято слишком поздно. По его словам, затягивание с отступлением привело к большим потерям, хотя уже давно стало очевидно, что ВС России одерживают верх.