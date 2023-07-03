Стало известно число пострадавших в Воронежской области во время режима КТО Воронежский губернатор Гусев сообщил о четырех пострадавших за время КТО

Фото: Михаил Сергеев/ТАСС

Во время действия режима контртеррористической операции (КТО) в Воронежской области пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram. По его словам, им выплатили по 100 тысяч рублей. Кроме того, отметил губернатор, были повреждены более 20 жилых домов, несколько хозяйственных построек и автомобили.

Легкий вред здоровью получили четыре жителя региона, в том числе один ребенок, — написал он.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции. Данные меры были направлены на предотвращение возможных терактов.

В Московской области частично перекрывали движение на трассах М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Ограничения были введены на мостах через реку Оку. Помимо этого, в Воронежской области водителям рекомендовали временно воздержаться от использования автомобильной дороги М-4 «Дон» в связи с проходом по ней колонны военных машин.

Режим КТО в Москве, Подмосковье и Воронежской области отменили 26 июня.

Глава Павловском районе Воронежской области Максим Янцов сообщил, что были повреждены 19 домовладений в результате попытки мятежа 24 июня. По его словам, никто не пострадал, угроза для целостности домов также отсутствовала.