Стрельба у монастыря под Калугой попала на видео «Осторожно, новости» опубликовал видео стрельбы у монастыря Оптина пустынь

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Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео стрельбы на трассе Козельск — Оптина пустынь. На кадрах видно, что мужчина, открывший огонь неподалеку от монастыря, одет в камуфляжный костюм.

На сделанной автомобильном видеорегистратором записи заметно, что гражданин с автоматическим оружием в руках угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю. Между ними идет разговор, но о чем говорят — неизвестно.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу у монастыря Оптина пустынь в Калужской области. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина. Сейчас дебошира разыскивают.

Недавно вооруженный петербуржец в пабе на Английском проспекте попал на камеры видеонаблюдения. Мужчина начал демонстративно заряжать оружие. Позднее он передал опасный предмет другу, который прицелился в других гостей заведения. Испуганные люди сразу вызвали правоохранителей. Наряд полиции задержал дебошира, пистолет отправили на экспертизу.

До этого в Якутии пьяный 40-летний мужчина вооружился ружьем и открыл стрельбу по машинам, припаркованным у его дома. В момент происшествия в квартире с мужчиной находились двое детей. Нарушитель правопорядка с балкона произвел не менее 10 выстрелов, его задержали после оцепления.