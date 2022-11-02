Курский губернатор сообщил о пострадавших после артобстрела со стороны ВСУ Губернатор Курской области Старовойт: в результате обстрела села Гуево пострадали пятеро, включая троих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате обстрела села Гуево Суджанского района Курской области пострадали пятеро человек, включая троих детей, заявил губернатор региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он уточнил, что пострадавших доставили в больницу, их жизням ничто не угрожает. После обстрела в населенном пункте пропало электричество, а также пострадали несколько домов. Губернатор заверил, что в скором времени бригады рабочих начнут восстанавливать повреждения.

Утром 2 ноября ВСУ обстреляли из артиллерии приграничное село Гуево Суджанского района. Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества, — написал Старовойт.

29 октября губернатор рассказал, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали электроподстанцию на окраинах Суджи. Он отметил, что атака не сказалась на работоспособности трансформатора, но есть повреждения крыши и окон здания. Пострадавших нет.

Накануне Старовойт сообщил, что ВСУ произвели минометный обстрел поселка Краснооктябрьский в Глушковском районе. Он уточнил, что в результате атаки был поврежден трехэтажный дом: в строении были выбиты около 20 окон. При этом, как указал Старовойт, никто не пострадал.