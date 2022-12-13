Число жертв в результате ЧП в Нижневартовске возросло SHOT: число погибших в результате взрыва газа в Нижневартовске увеличилось до 10

Фото: пресс-служба правительства Нижневартовска/РИА Новости

Люди возлагают цветы к мемориалу «Добрый Ангел мира» в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске

SHOT сообщил о смерти 67-летнего пенсионера из Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа, в квартире которого взорвался газовый баллон. Таким образом, общее число погибших увеличилось до десяти человек. По данным Telegram-канала, мужчина купил баллон с газом для поездки на рыбалку. ЧП произошло 4 декабря.

В источнике уточнили, что мужчина хранил баллон в своей квартире на втором этаже. На момент взрыва пенсионер находился дома вместе с женой, после происшествия их отвезли в отделение реанимации.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Калмыкия сообщили, что в трехэтажном доме в Элисте произошел взрыв газа. По данным ведомства, в результате ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали. Все жильцы дома были эвакуированы.

Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин заявил, что десятки взрывов газа ежегодно происходят в России потому, что в стране отсутствует газовый надзор. Он уточнил, что эта обязанность возложена на коммерческие организации, в результате чего возникают проблемы конфликта интересов и экономии на безопасности. Эксперт призвал создать федеральный жилищный надзор, который в том числе будет осуществлять контроль над безопасностью газоснабжения.