Стало известно число погибших при пожаре в доме в Архангельской области Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в поселке Советский Архангельской области

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На месте пожара во время разбора завалов в частном доме в Архангельской области были обнаружены пять тел — четырех мужчин и одной женщины, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. ЧП произошло этой ночью в поселке Советский в Устьянском районе. Следствие возбудило уголовное дело по статье 109 части 3 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и допрашивают свидетелей.

Сегодня ночью в частном деревянном доме в поселке Советский Устьянского района произошло возгорание. После тушения пожара и разбора завалов обнаружены тела четырех мужчин и одной женщины, — сообщили в СК.

По предварительным данным, мужчины и женщина распивали в доме спиртное. По одной из версий, пожар произошел из-за неисправности проводки. Не исключена версия неосторожного обращения с огнем. Установлено, что очаг возгорания был внутри дома.

В ночь на 29 июля в Москве на Алма-Атинской улице произошел пожар. В результате отравления угарным газом погибли восемь человек. По словам жильцов дома, в котором располагался хостел, в учреждении не соблюдались требования пожарной безопасности и царила полная антисанитария. Следствие полагает, что владельцы хостела грубо нарушали технику пожарной безопасности.