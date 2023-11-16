Стало известно число погибших при обрушении жилого дома в Астрахани SHOT: один человек погиб при обрушении дома в Астрахани

Фото: t.me/babushkin30

Telegram-канал SHOT сообщил, что один человек погиб при обрушении части жилого дома в Астрахани. По данным канала, 84-летнюю женщину обнаружили под завалами. Местные власти не подтверждали данную информацию.

SHOT отмечает, что в момент ЧП женщина была в квартире на пятом этаже. РИА Новости сообщило, что спасатели объявили минуту тишины на месте обрушения подъездов.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об обрушении дома. По предварительным данным, обрушились второй и третий подъезды. Бабушкин добавил, что был создан оперштаб.

По данным Telegram-канала Mash, 213 человек были эвакуированы еще до обрушения. До ЧП на доме 1962 года постройки появилась трещина, на которую жители жаловались в управляющую компанию.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде произошел взрыв газа в многоквартирном доме. Ударной волной в одной из квартир выбило окна. Внутри помещения не было зафиксировано разрушений или возгораний. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. Она отказалась от госпитализации.