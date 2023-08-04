Стало известно число госпитализированных после взрыва газа в Канске Минздрав: семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в Канске

Фото: МЧС РФ

Семь человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в городе Канск Красноярского края, сообщил РИА Новости местный Минздрав. По информации ведомства, 11 человек обратились к медикам после ЧП.

Всего 11 обратившихся за медицинской помощью, из них семеро госпитализированных, несовершеннолетних нет. Двое в тяжелом состоянии, — сказал представитель Минздрава.

В то же время ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия отметило, что хлопок бытового газа произошел во время работ по замене трубопровода. На месте происшествия проводится следственная проверка. По факту взрыва газа возбудили уголовное дело.

Региональное управление МЧС добавило, что на данный момент возгорание в жилом доме ликвидировано. При этом в доме повреждены межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Всего из здания были эвакуированы 200 человек, среди них 20 детей.

Ранее в Москве взрыв прогремел в фитнес-клубе «Зебра». Пострадал один мужчина — некоторое время он находился без сознания. Взрыв произошел в электрощитке. Кроме того, в Воскресенском районе Подмосковья загорелся цех по производству кислородных аккумуляторов, из-за чего было эвакуировано семь человек. Очевидцы опубликовали видеокадры, на которых виден поднимающийся вверх плотный столб дыма. По словам свидетелей, ЧП произошло на химическом предприятии.