Названо число госпитализированных после обстрела в Лисичанске Минздрав: четверых пострадавших после обстрела в Лисичанске госпитализировали

Фото: Администрация Лисичанска/ТАСС

Медики оказали амбулаторную помощь трем пострадавшим при обстреле пекарни в Лисичанске, четверо госпитализированы, сообщила пресс-служба Минздрава России. Отмечается, что еще одного эвакуируют.

Четверо пострадавших госпитализированы, трое из них в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии. Еще одного пострадавшего эвакуируют, — говорится в сообщении.

3 февраля произошел обстрел пекарни в Лисичанске ЛНР. Сейчас на месте ЧС работают семь выездных бригад скорой медицинской помощи из различных городов ЛНР, включая реанимационную бригаду из Луганска. В Лисичанск направлена усиленная бригада Луганской республиканской клинической больницы в составе хирурга, анестезиолога и травматолога.

Информацию об ударе украинских военных по пекарне в Лисичанске ранее подтвердил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул террористический характер очередной украинской атаки.

Как предположили в военной комендатуре ЛНР, под завалами пекарни в Лисичанске могут находиться до 40 человек. Отмечается, что ВСУ открыли огонь по пекарне, где организована выпечка хлеба для мирного населения. В выходные там всегда многолюдно.